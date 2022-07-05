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為培養「母子」感情　毛舜筠Jer酒店過夜

2022-07-05 列印
■毛姐面對新人姜濤，不停提醒自己要多觀察他們的演法。
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英皇電影《阿媽有咗第二個》主海報昨日公開，並宣佈將於8月11日上映。

影后毛舜筠與姜濤及Jer（柳應廷）兩位影壇新人大演對手戲，毛姐謙稱有壓力：「因為新人表現好自然，我好怕自己為角色想得太多，過份豐富地做出很多表情，然後他們簡簡單單去演，就已經殺你個片甲不留！」

導演彭秀慧為了讓毛姐與片中的兒子Jer建立感情，特別安排了親子活動，她笑言：「我們到酒店住了一晚，那晚傾了很多偈，重點是第二朝早上，最早起牀的毛姐正在歎咖啡，Jer剛睡醒，沒化妝、沒梳頭，穿T恤短褲走出來，大家一起吃早餐，經過這個過程後，彼此關係有所突破，親近了許多！」■《阿媽有咗第二個》主海報公開。
■《阿媽有咗第二個》主海報公開。
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