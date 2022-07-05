加盟開電視主持《一線搜查》 林希靈宋熙年望有良性競爭

香港開電視新節目《一線搜查》昨舉行拜神儀式，林希靈由「東張女神」變為「一線女神」，這次主要在廠內主持節目，算是新挑戰，她希望透過新節目能幫到社會有需要的人。對於外界將《東張西望》和新節目比較，希靈認為不是壞事，她希望兩邊同事都好，有比較即是多人看和討論。



宋熙年自離開《東張》至今已兩年多時間沒擔任資訊節目主持，新節目除了主力在錄影廠主持節目外，若遇到適合的題材她也會配合出外景採訪，問她怕不怕採訪時遇上曱甴、老鼠屋？她笑言：「當了媽媽後已甚麼都不怕，因要為孩子樹立榜樣，面對甚麼都要勇敢面對。」這次願意重操故業是否因高酬勞所打動？宋熙年直指是開心價。對於被指與《東張》打對台？宋熙年坦言：「其實是開心事，有更多不同電視台良性競爭才能百花齊放，不希望只標籤某個節目。」