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獻唱《緣路山旮旯》片尾曲 周漢寧自爆曾暗戀高大女神

2022-07-05 列印
■岑珈其首度擔正，與余香凝譜戀曲。
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港產現代城市輕喜劇《緣路山旮旯》先後入圍香港亞洲電影節、大阪亞洲電影節等，岑珈其首次擔正男主角，片中孖余香凝譜「長短腳之戀」。

電影片尾曲《Melanie》由曾在劇集《教束》飾演學生「莊子」的影壇生力軍周漢寧主唱，周漢寧興奮表示：「我本身都試過如電影中的岑珈其一樣，暗戀各方面都比我『高大』的女神，但結果卻不像電影男主角般成功『越級挑戰』！不過電影中的珈其的確為我們『男子組』帶來鼓舞及希望。」他更自爆其實今次並非首次主唱電影歌曲，早在讀小學二年級時曾獲「麥兜」創作人麥家碧邀請，主唱電影《麥兜菠蘿油王子》的歌曲《教我如何去小便》。■周漢寧獲邀唱《緣路山旮旯》片尾曲，自言好興奮。
■周漢寧獲邀唱《緣路山旮旯》片尾曲，自言好興奮。
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