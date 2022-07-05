■周漢寧獲邀唱《緣路山旮旯》片尾曲，自言好興奮。

港產現代城市輕喜劇《緣路山旮旯》先後入圍香港亞洲電影節、大阪亞洲電影節等，岑珈其首次擔正男主角，片中孖余香凝譜「長短腳之戀」。電影片尾曲《Melanie》由曾在劇集《教束》飾演學生「莊子」的影壇生力軍周漢寧主唱，周漢寧興奮表示：「我本身都試過如電影中的岑珈其一樣，暗戀各方面都比我『高大』的女神，但結果卻不像電影男主角般成功『越級挑戰』！不過電影中的珈其的確為我們『男子組』帶來鼓舞及希望。」他更自爆其實今次並非首次主唱電影歌曲，早在讀小學二年級時曾獲「麥兜」創作人麥家碧邀請，主唱電影《麥兜菠蘿油王子》的歌曲《教我如何去小便》。