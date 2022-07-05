新手玩《獎門人》遊戲唔理形象 JW險走光周嘉洛預咗濕身

■《開心無敵獎門人》錄影第一集，集體回憶返晒嚟。

■陳瀅與周嘉洛被指心有靈犀，穿黑色情侶裝現身。

■連詩雅玩到挈大口，認真投入。

■張頴康太太麥雅緻帶子女捧場，囝囝「小花生」勝出熱身遊戲。

■張頴康食到蛋撻，即面露得戚神情。

TVB遊戲節目《開心無敵獎門人》前晚在電視城錄影，招待430位現場觀眾，場面熱鬧。嘉賓陳瀅、周嘉洛、JW王灝兒、張頴康、連詩雅、姜麗文等分成兩隊玩遊戲，個個都唔錫身，投入玩遊戲。張頴康的太太麥雅緻帶同子女捧場，囝囝「小花生」張迅橋勝出熱身遊戲，當「獎門人」曾志偉送禮物時問他有多少家庭成員，他口快快答：「有一個爸爸，兩個媽媽。」全場爆笑。一眾嘉賓前晚玩遊戲「搵啖食」時非常投入，不時跌低，鄭融為尊重遊戲除高跟鞋上陣，最後失敗而回，JW更幾乎走光，當張頴康在兒子面前成功吃到蛋撻，即擺出勝利者姿態。陳瀅和周嘉洛心有靈犀穿黑色情侶裝，二人事前無夾過，並指隊友張頴康都穿黑色。陳瀅認為《獎門人》最經典遊戲是「辣辣壽司」，稱剛入行要拍喊戲，就是靠wasabi練習。嘉洛則未玩過《獎門人》，知有淋水環節故特別準備拖鞋，帶多對襪替換。嘉洛最近拍新劇《寵愛Pet Pet》因監製陳耀全確診而停廠，他說：「監製身體不適，休息中，明天繼續開工。（你擔心嗎？）不會。（因為你確診過有抗體？）不清楚，但差不多三個月，都要小心點。」至於陳瀅透露日前為新劇《美麗戰場》拍完選美情節，她自爆兒時曾被長輩提議選港姐，但她不夠膽。劇中她要穿緊身運動背心短褲，有如泳衣，嘉洛笑說未有機會看陳瀅的性感打扮，有機會當然想看。連詩雅唔知未婚夫北上拍戲連詩雅（Shiga）笑言還未正式是陳太，有指未婚夫陳家樂將到內地開工，她竟不知道，她解釋二人都信邪，工作未落實都不公佈，又指科技發達方便聯絡，不會不捨得。講到家樂不停叫她增肥，Shiga指女藝人上鏡顯肥，因此才節食，但家樂認為健康最重要，擔心她營養不良才不停叫她食多點，她大讚家樂一直很fit，對自己身形很有要求，是勤力寶寶。此外，七一《慶祝香港回歸祖國二十五年文藝晚會》免費電視頻道直播收視總數28點，觀眾超逾180萬，當中翡翠台跨平台直播收視24.5點，近160萬觀眾，佔88%高踞上周節目收視首位。