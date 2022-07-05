《職7》導演公開高難度照 60歲靚佬湯生日睇賽車被圍

■《職7》導演公開靚佬湯吊在一架小型飛機上的照片。

美國動作巨星湯告魯斯前日剛度過60歲生日，他現身在英國倫敦Silverstone舉行的一級方程式賽事，被大批fans包圍，引起哄動，他又跟同場的名廚Gordon Ramsay及賽車手咸美頓的父親Anthony Hamilton聊天。與靚佬湯同行的還有《職業特工隊7》導演兼《壯志凌雲︰獨行俠》監製Christopher McQuarrie，前日他在網上公開靚佬湯親身上陣高難度動作場面的照片，祝賀對方生日快樂。照片中，靚佬湯吊在一架傾斜飛行的小型飛機外，並無替身或其他人協助，果然藝高人膽大，相信有關片段會出現在《職7》上部及下部電影中。