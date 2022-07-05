安柏出新招求推翻誹謗案判決

■尊尼正在斯德哥爾摩度假。

美國男星尊尼特普控告前妻安柏赫德誹謗他家暴案件勝訴，安柏如想上訴，但就要先付尊尼835萬美元（約6,470萬港元）賠償，她表明無力還錢，但近日她以另一方式試圖推翻判決。本月一日安柏再入稟要求推翻裁決或重新審訊，主要原因是安柏指陪審團成員第15號，在文件中的出生日期是1945年，但在法庭現身的人更為年輕，估計在1970年後出生，認為法庭沒有做好檢查，懷疑是假陪審員，要求法院調查該陪審員的身份，並將案件重審。安柏又提到尊尼在沒有理會英國真正判決的情況下，對2016年的家暴案重提起訴造成混亂，讓陪審團的判決變得不一致。