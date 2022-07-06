■陳自瑤、陳展鵬在劇中各自有囡囡。

■《究竟天有幾高》中，姜大衛演科研教授，龔嘉欣是他的愛徒。

■周嘉洛、江嘉敏完美演繹小市民角色。

■唐詩詠重演沙士時遙距探病一幕，陳山聰只能喺病房內揮手，兩人演技令人動容。

■何廣沛及陳曉華於單元劇《曙光》中演一對甜蜜年輕夫妻，並於劇集《回歸》的回憶片段中再出現。

■（左起）Alton、Edan和Stanley分享拍攝新劇的點滴。

為祝賀香港回歸25周年，TVB推出《回歸光影頌》系列，除單元劇集《究竟天有幾高》、《母親的乒乓球》、《我的驕傲》、《神奇的燈泡》、《曙光》之外，仲有15集嘅重頭劇《回歸》。何廣沛、陳曉華更孭重飛，有份由《曙光》貫穿演到《回歸》。另外，文偉鴻監製點名大讚陳山聰及唐詩詠演技令人動容。 採訪：方騫平電視劇集《回歸光影頌》系列集合TVB五位金牌監製，包括羅永賢、文偉鴻、林志華、陳耀全、陳維冠，透過5個不同嘅香港故事，帶領觀眾感受香港回歸以來嘅變遷。負責監製《回歸》及《回歸》前傳《曙光》嘅林志華指，何廣沛、陳曉華會由《曙光》貫穿演到《回歸》，即主演《回歸》嘅陳煒及郭晉安年輕版。林志華安排何廣沛、陳曉華孭重飛，因為兩人自合作《異搜店》後好有CP感，不用warm up，一埋位就有好甜蜜感覺。呈現回歸25年重要事件《我的驕傲》監製文偉鴻稱，為令觀眾感受更深，會將25年嚟香港經歷過嘅高低起跌呈現，包括沙士、傳遞聖火以及回歸典禮盛況場面。當中最印象深刻是唐詩詠透過窗口，遙距向患沙士嘅老公陳山聰送上鼓勵一幕，兩人演得好催淚，連佢都忍唔住流眼淚。陳維冠的《神奇的燈泡》，故事構思來自香港小市民自身問題，演員周嘉洛及江嘉敏努力演繹，行出嚟已好貼近角色。《母親的乒乓球》由陳耀全監製，他指陳自瑤、陳展鵬好少演父母角色，不過兩人對慣小朋友，演出時會投射真實情感落去，睇起嚟同以前作品有好大分別。至於《究竟天有幾高》監製羅永賢表示，龔嘉欣除咗打得仲有好文青的一面，做科研人員非常適合，而姜大衛的表現就是一個好字。