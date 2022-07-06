電視劇集《回歸光影頌》系列集合TVB五位金牌監製，包括羅永賢、文偉鴻、林志華、陳耀全、陳維冠，透過5個不同嘅香港故事，帶領觀眾感受香港回歸以來嘅變遷。負責監製《回歸》及《回歸》前傳《曙光》嘅林志華指，何廣沛、陳曉華會由《曙光》貫穿演到《回歸》，即主演《回歸》嘅陳煒及郭晉安年輕版。林志華安排何廣沛、陳曉華孭重飛，因為兩人自合作《異搜店》後好有CP感，不用warm up，一埋位就有好甜蜜感覺。
呈現回歸25年重要事件
《我的驕傲》監製文偉鴻稱，為令觀眾感受更深，會將25年嚟香港經歷過嘅高低起跌呈現，包括沙士、傳遞聖火以及回歸典禮盛況場面。當中最印象深刻是唐詩詠透過窗口，遙距向患沙士嘅老公陳山聰送上鼓勵一幕，兩人演得好催淚，連佢都忍唔住流眼淚。陳維冠的《神奇的燈泡》，故事構思來自香港小市民自身問題，演員周嘉洛及江嘉敏努力演繹，行出嚟已好貼近角色。
《母親的乒乓球》由陳耀全監製，他指陳自瑤、陳展鵬好少演父母角色，不過兩人對慣小朋友，演出時會投射真實情感落去，睇起嚟同以前作品有好大分別。至於《究竟天有幾高》監製羅永賢表示，龔嘉欣除咗打得仲有好文青的一面，做科研人員非常適合，而姜大衛的表現就是一個好字。