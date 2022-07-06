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演最犀利泳將 Edan自爆怕水

2022-07-06 列印
■（左起）Alton、Edan和Stanley分享拍攝新劇的點滴。
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MIRROR三位成員呂爵安（Edan）、王智德（Alton）與邱士縉（Stanley），昨日聯同魏浚笙（Jeffrey）等台前幕後，齊出席合演的ViuTV新劇《I SWIM》記者會。Alton泳術高超，而Edan和Stanley則要為拍該劇加操練水，Edan更自認驚水！

Edan自認游泳技術最弱卻要演最犀利泳手，「只要碰不到池底、游到深水區就會怕，更從未試過在水底閉眼。」上次拍劇已是《大叔的愛》，Edan指今次的狀態和想法都不同，角色有驚喜，不擔心收視。

早前確診的魏浚笙（Jeffrey），昨日是染疫康復後首度亮相公開活動。他自言估不到會染疫，現時做運動覺得沒以前順氣，力量也較弱。■《I SWIM》台前幕後齊為該劇造勢。
■《I SWIM》台前幕後齊為該劇造勢。
■Jeffrey和袁澧林在劇中是情侶。
■Jeffrey和袁澧林在劇中是情侶。
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