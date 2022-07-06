熊黛林揭老公禁女兒18歲前拍拖

熊黛林（Lynn）昨日以代言人身份主持剪綵活動，談到原定在今年3月返內地拍戲，但因疫情被逼延期，暫定下月才返內地開工，Lynn笑言：「老公（郭可頌）對我說，延期這幾個月是他賺了，因有我陪在他身邊。」



Lynn又透露，老公聽到有男孩子拖細女的手一起玩就會嬲，老公更講明，女兒在18歲前不可以拍拖，連被錫面也不行，因為郭可頌會呷醋呢！