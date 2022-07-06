七仙羽斟軒仔做《唱笑會》嘉賓

將於下月12及13日假九展舉行《師傅七都識唱笑會》的七仙羽師傅，昨日聯同演出嘉賓郭奕芯、和泉素行、龐景峰及潘紹聰舉行記者會。



問到是否有其他重量級嘉賓？七師傅答道：「一定有，只得這幾個點賣飛？」幾位嘉賓聞言露出尷尬表情，七師傅隨即道：「做人要坦誠。有很多重量級嘉賓演出。」被問到有否邀張敬軒任嘉賓？她說：「傾緊，很多事不可太快講。心目中是曾跟我合作的，例如：張敬軒、少爺占及鄭欣宜。」