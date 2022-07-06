2022港姐總決賽9.25紅館舉行 14梁超怡自詡笑容似孫藝珍 Astrid「爆炸頭」不保

■梁超怡被網民封為「翻版孫藝珍」。

■孫藝珍

■曹敏莉(左)與劉倩婷齊撐港姐師妹。

■Astrid以新髮型亮相記者會。

■Astrid早前的招牌「爆炸頭」髮型。

■許子萱（左）和張光怡各有美態。

■（左起）梁超怡在邢慧敏及林鈺洧身邊，身高明顯較輸蝕。

《2022香港小姐競選》20位候選佳麗昨日首晤傳媒，即場抽籤參賽號碼，眾佳麗將於9月4日進行準決賽，同月25日假紅館舉行總決賽。統籌經理何小慧表示，聯絡過日本領事及旅行社後，發覺有很多不明因素，故今屆外景不會到日本拍攝，將如去年安排Staycation。14號梁超怡和3號陳瑞菱同是海外佳麗，陳瑞菱自我介紹時自言優勝之處是性格樂觀正面，若參賽期間遇困難都會正面去面對。就讀營養學及健身的她於2020年回港，被問到佳麗中有誰是勁敵？她指：「每個人都有優點和缺點，我最鍾意自己對眼，笑起來會跟着笑，好似腰果。」梁超怡：所有人都是勁敵上月從美國回港的梁超怡不認為身形較矮會被比下去，自覺性格和笑容優勝，對身材有信心。被指是「翻版孫藝珍」的她直言覺得笑容最相似，而佳麗中所有人都是勁敵，包括自己。15號張光怡是實習醫生，已於7月1日註冊，她暫時專注選港姐。有傳她家底厚被指是「麥明詩2.0」，她認為最緊要做好自己，謙稱麥明詩有很多地方值得學習，希望向對方睇齊。4號許子萱是工商管理碩士，並獲牛津及劍橋大學取錄，但她選擇推遲入學選港姐，並獲家人支持。她曾在內地推出自傳，更有計劃加推中文版，分享12歲留學美國及在華爾街工作經歷。林鈺洧邢慧敏大熱入圍「星二代」8號林鈺洧和「連詩雅師妹」13號邢慧敏亦以大熱姿態入圍。邢慧敏認為自己勝在身高，本身做模特兒亦對鏡頭觸覺較好。林鈺洧之前以林卓錡的名字參選，現在用回身份證本名林鈺洧，問到爸爸林俊賢可知她入圍？她表示相信爸爸看報道會知道，之前未告知爸爸，不想他太擔心，因他在內地工作已很大壓力。她也指自己曾做模特兒，對鏡頭較淡定，現在很努力做運動修線條和食得清淡，之前已減4公斤，但想再多減4公斤。Astrid：之前較多講英文1號徐麟（Astrid）的招牌「爆炸頭」昨日終告有變，問到改變髮型有否不開心？她說：「唔會，都鍾意新嘗試和挑戰，覺得新髮型都好適合自己，雖然曾講過爆炸頭為我帶來好運，但希望觀眾會關注我其他方面。」Astrid是博士生，但廣東話方面較輸蝕，她說：「之前兩年都是講英文較多，最近三個月好勤力學廣東話，更會多休息爭取好表現；至於抽中1號，都有少少緊張和興奮，因為1號責任好大，佳麗都是跟住出場。」今年有8位佳麗擁有碩士或以上學歷。而17號張靜婷和20號梁家琪，則分別是由王賢誌及郭秀雲提名。