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2022港姐總決賽9.25紅館舉行 14梁超怡自詡笑容似孫藝珍 Astrid「爆炸頭」不保

2022-07-06 列印
■20位應屆入圍港姐昨日首度齊集晤傳媒。
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《2022香港小姐競選》20位候選佳麗昨日首晤傳媒，即場抽籤參賽號碼，眾佳麗將於9月4日進行準決賽，同月25日假紅館舉行總決賽。統籌經理何小慧表示，聯絡過日本領事及旅行社後，發覺有很多不明因素，故今屆外景不會到日本拍攝，將如去年安排Staycation。

14號梁超怡和3號陳瑞菱同是海外佳麗，陳瑞菱自我介紹時自言優勝之處是性格樂觀正面，若參賽期間遇困難都會正面去面對。就讀營養學及健身的她於2020年回港，被問到佳麗中有誰是勁敵？她指：「每個人都有優點和缺點，我最鍾意自己對眼，笑起來會跟着笑，好似腰果。」
梁超怡：所有人都是勁敵

上月從美國回港的梁超怡不認為身形較矮會被比下去，自覺性格和笑容優勝，對身材有信心。被指是「翻版孫藝珍」的她直言覺得笑容最相似，而佳麗中所有人都是勁敵，包括自己。15號張光怡是實習醫生，已於7月1日註冊，她暫時專注選港姐。有傳她家底厚被指是「麥明詩2.0」，她認為最緊要做好自己，謙稱麥明詩有很多地方值得學習，希望向對方睇齊。

4號許子萱是工商管理碩士，並獲牛津及劍橋大學取錄，但她選擇推遲入學選港姐，並獲家人支持。她曾在內地推出自傳，更有計劃加推中文版，分享12歲留學美國及在華爾街工作經歷。
林鈺洧邢慧敏大熱入圍

「星二代」8號林鈺洧和「連詩雅師妹」13號邢慧敏亦以大熱姿態入圍。邢慧敏認為自己勝在身高，本身做模特兒亦對鏡頭觸覺較好。林鈺洧之前以林卓錡的名字參選，現在用回身份證本名林鈺洧，問到爸爸林俊賢可知她入圍？她表示相信爸爸看報道會知道，之前未告知爸爸，不想他太擔心，因他在內地工作已很大壓力。她也指自己曾做模特兒，對鏡頭較淡定，現在很努力做運動修線條和食得清淡，之前已減4公斤，但想再多減4公斤。
Astrid：之前較多講英文

1號徐麟（Astrid）的招牌「爆炸頭」昨日終告有變，問到改變髮型有否不開心？她說：「唔會，都鍾意新嘗試和挑戰，覺得新髮型都好適合自己，雖然曾講過爆炸頭為我帶來好運，但希望觀眾會關注我其他方面。」Astrid是博士生，但廣東話方面較輸蝕，她說：「之前兩年都是講英文較多，最近三個月好勤力學廣東話，更會多休息爭取好表現；至於抽中1號，都有少少緊張和興奮，因為1號責任好大，佳麗都是跟住出場。」今年有8位佳麗擁有碩士或以上學歷。而17號張靜婷和20號梁家琪，則分別是由王賢誌及郭秀雲提名。
■梁超怡被網民封為「翻版孫藝珍」。
■梁超怡被網民封為「翻版孫藝珍」。
■孫藝珍
■孫藝珍
■曹敏莉(左)與劉倩婷齊撐港姐師妹。
■曹敏莉(左)與劉倩婷齊撐港姐師妹。
■Astrid以新髮型亮相記者會。
■Astrid以新髮型亮相記者會。
■Astrid早前的招牌「爆炸頭」髮型。
■Astrid早前的招牌「爆炸頭」髮型。
■許子萱（左）和張光怡各有美態。
■許子萱（左）和張光怡各有美態。
■（左起）梁超怡在邢慧敏及林鈺洧身邊，身高明顯較輸蝕。
■（左起）梁超怡在邢慧敏及林鈺洧身邊，身高明顯較輸蝕。
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