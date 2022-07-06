林二汶2000字反擊網絡欺凌

林二汶日前在社交網推出新歌《中華‧頌》，惹來部份網民批評，亦有自稱忠實粉絲在網上發表7,000字長文，質疑她的信仰令粉絲失望。前日有爆料者在網上指林二汶，在at17隊友、好友盧凱彤（Ellen）墮樓猝逝後，欲「偷食」爆料者的另一半。



林二汶昨午在社交網發逾2,000字長文反擊指控，強調「我和她（Ellen）之間，我們才知道」，並向受網上流言影響的教派師尊和師父、父母、兄長林一峰及Ellen等道歉。林二汶又說：「今天我說喜歡中國文化，想在創作上嘗試國樂，我卻被如此欺凌，那麼以後還有誰敢愛國？還有誰敢表達自己喜歡中國文化？」