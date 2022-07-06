遺願後事從簡 倪匡遺體昨日火化

■周慧敏亦分享一幅倪匡的卡通畫像，重現他的親切笑容。

有才子美譽的著名作家倪匡在本月3日病逝，他的新抱、倪震的太太周慧敏昨於社交網發文，透露倪匡是於癌症康復中心安詳離世，家人遵從他的遺願，後事一切從簡，倪匡的遺體亦已在昨日火化。周慧敏在社交網以女兒倪穗、兒子倪震、媳婦周慧敏的名義發文寫道：「我們敬愛的父親倪匡先生於2022年7月3日蒙C寵召，在香港防癌會賽馬會癌症康復中心安詳離世，子女媳婦陪伴在側，享壽90歲。遵奉遺訓不設儀式不發訃聞，一切從簡。遺體已於7月5日移往哥連臣角火葬場火化。」一代文壇巨匠化作輕煙遠去。