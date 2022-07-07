■Chantel旅遊中都要為新歌宣傳。

姚焯菲（Chantel）被流出跟男性友人的合照及短片而惹緋聞，姚父為此入稟高等法院，指有關影片影響其公眾形象，構成誹謗，要求法庭下令禁止任何人在網上傳播、發佈或轉發有關影片，或作出與影片相關的陳述。正在放暑假的Chantel日前演出完七一慶回歸晚會，已跟父母出發到紐西蘭旅行，亦有指此行是為她物色學校。身在外地的Chantel連日來都有在社交網分享旅遊風景，更不忘宣傳新歌《#BFF》MV，她派福利上載MV幕後花絮，校服造型清純可愛，她表現活潑，心情似乎未受緋聞影響。而MV演員名單上更驚見「葉蒨文、王菲」兩大天后，但原來是兩位同名的TVB藝人。