■MIRROR成員喺旁邊扮冷淡。

MIRROR成員向來各有各忙，前日（5日）12位成員難得齊人，一齊為本月底舉行的紅館演唱會加緊綵排。適逢日前（3日）是隊友邱傲然（Tiger）的23歲生日，12子亦非常有心，送上生日蛋糕為壽星仔慶祝。MIRROR在官方社交網限時動態分享一了條短片，見捧着蛋糕的Tiger笑容燦爛，並對着鏡頭大叫︰「多謝大家！生日快樂！Yeah！」不過圍在壽星仔Tiger身旁的11位成員故意表現得非常冷淡，沒有任何反應，只是望住他，Tiger唯有再輕聲說一聲「Yeah」，場面十分搞笑。