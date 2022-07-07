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林二汶千字文惹網民抵制潮

2022-07-07 列印
■林二汶撰千字再激起網民的情緒。
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林二汶近日是非不絕，繼忠粉踢爆她誤信「神棍」後，又有網民爆料斥她在好拍檔盧凱彤去世時，竟借她的名字來「偷食」網民的另一半，更傳不少情慾短訊。面對一連串負面新聞，林二汶曾在社交網撰長文反駁，直言受網絡欺凌。不過，林二汶此千字文回應，再次激起網民和樂迷的情緒，當中有網民發起「Say No To林二Campaign」，呼籲大家抵制她有份獻聲的品牌廣告，甚至要求百老匯戲院院線撤走由她主唱歌曲的禮儀宣傳片，反應激動。
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