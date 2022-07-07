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首屆青龍電視獎《魷魚》五項提名

2022-07-07 列印
■《魷魚遊戲》再殺入青龍電視獎。
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韓國權威性《青龍電影獎》大會將於本月19日破天荒舉行首屆《青龍電視劇大獎》，入圍作品包括去年5月至今年4月播映的55部網劇及影視平台上架的原創電視劇。大會昨日公佈入圍名單，將頒發最佳劇集、視帝、視后、男女配角、男女新人等13個獎項。韓劇《魷魚遊戲》獲最佳劇集、男主角、男女配角及女新人共五項提名，緊隨其後的是入圍四項的《D.P：逃兵追緝令》，分別角逐最佳劇集、男主角、男配角及男新人。
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