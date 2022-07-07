《童時愛上你》有口碑 高Ling欣喜開拓小朋友市場

■（右起）張振朗和高Ling等藝人投入地玩遊戲！

■高Ling與張振朗均認為公司和內地合作，藝人會有更多機遇。

■TVB劇集《童時愛上你》台前幕後，開心地自拍大合照。

■張振朗稱與高Ling合作愉快兼有火花。

■高Ling指日前在社交網的留言，和續約事宜無關。

高海寧（高Ling）和張振朗等台前幕後，昨日齊在將軍澳電視城出席TVB劇集《童時愛上你》的宣傳活動。高Ling透露，聽到身邊人和市民對《童》劇有好評，想不到自己開拓了小朋友觀眾市場！高海寧（高Ling）、張振朗昨日和眾藝人一起投入地玩遊戲，問到可有身體碰撞？高Ling表示沒留意、沒感覺，自言單純沒有想太多。談到《童時愛上你》首周收視14.5點，高Ling表示印象中的數字再高一些，並說：「聽到身邊人同市民嘅反應，話呢套劇好輕鬆同開心，媽咪會同囡囡睇，估唔到開拓到小朋友市場。」續約事宜仍在商討仍跟TVB討論續約事宜的高Ling，日前在社交網站發文提及「自由」，被指含有是否續約的玄機，高Ling指外界的想像力太豐富，她不覺得是有關係，文字是《童》劇的劇本主旨，她說：「寫乜嘢就係咩意思，公司有畀緊offer，有加人工。」高Ling稱沒提出特別條件，並認為公司和內地單位合作是好事，可予藝人新的機會和不同的嘗試。問張振朗可否想再返內地發展？他表示等公司安排，又自認普通話有進步，高Ling笑指他是很忙的獲力捧小生，未知有沒有檔期回內地工作。振朗與侄仔齊睇劇張振朗則透露，他有和侄仔一起欣賞該劇，很開心可以在疫情下為大家帶來歡樂，又指和高Ling合作有火花，高Ling就稱有很多「爆肚」的NG片段，想在社交網和大家分享呢！此外，正為新劇《靈戲逼人》開工的張振朗透露，近日已展開外景工作，提到女主角龔嘉欣確診，他說：「我冇打擾佢，呢幾日等佢好好休息，當日收到通知我都立即做核酸檢測，每日開工前都做快測，最怕影響到屋企人。」