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去年欠債申請破產 韓君婷返英國生活

2022-07-07 列印
■韓君婷（中）獲梁思浩及李思蓓餞別送祝福。
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97年亞姐冠軍韓君婷因患癌母親需龐大醫藥費，韓母3年前病逝後，韓君婷仍背負40萬元債款，加上疫情令收入大減，去年向法院申請破產。韓君婷破產後遷離好友蔡國威的住所，兩人其後因是否迫遷等是非爆罵戰，廿載友情亦告決裂。

梁思浩昨日突然在社交網透露，現年46歲的韓君婷將返回英國生活，並分享為韓君婷餞別的合照，他以「告別。君婷」為題留言道：「回家路上。一切順利！記住在英國拍片給我們呀！」網民紛留言祝福韓君婷。■韓君婷和曾同住的蔡國威反目，互數不是。
■韓君婷和曾同住的蔡國威反目，互數不是。
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