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推介16歲神秘新人兩曲 黎明：讚賞或冇賞都得

2022-07-07 列印
■黎明未有透露何時可以見到Sophia真身。
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黎明（Leon）旗下公司AMusic，月前推介新人YUTA及女子組合Lab，只聞其歌，未見他們的樣貌。Leon昨日就在社交網發文，推介同樣神秘的新人雅荍（Sophia）。

Leon留言謂：「今日介紹一位新人Sophia，是一位16歲的中學生。佢嘅兩首新歌：一快《AH-HA》一慢《想想元宇宙》，鍾意就幫手分享同放入playlist，覺得唔好嘅，可以係MV下留言：彈彈讚賞或冇賞都得。」而在MV中只見到卡通人物，未見有聲線甜美的Sophia樣貌。■Sophia一口氣推出兩首新歌。
■Sophia一口氣推出兩首新歌。
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