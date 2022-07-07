推介16歲神秘新人兩曲 黎明：讚賞或冇賞都得

■Sophia一口氣推出兩首新歌。

黎明（Leon）旗下公司AMusic，月前推介新人YUTA及女子組合Lab，只聞其歌，未見他們的樣貌。Leon昨日就在社交網發文，推介同樣神秘的新人雅荍（Sophia）。Leon留言謂：「今日介紹一位新人Sophia，是一位16歲的中學生。佢嘅兩首新歌：一快《AH-HA》一慢《想想元宇宙》，鍾意就幫手分享同放入playlist，覺得唔好嘅，可以係MV下留言：彈彈讚賞或冇賞都得。」而在MV中只見到卡通人物，未見有聲線甜美的Sophia樣貌。