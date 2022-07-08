■跟一班小鮮肉合作，令Sofiee回春兼過了個愉快暑假。

■在Sofiee設計下「Miss翁」講嘢好快，但劇中有好多資料性對白有一定難度。

■劇中有跌落水戲，令Sofiee也跟隊學游水，以策安全。

■Sofiee最近忙為首度演出的音樂劇《二人餐》綵排，劇中跟梁釗峰和強尼合作。

■Sofiee自言沒有做演員天份，全靠後天努力。

吳海昕（Sofiee）繼《教束》後，最近在ViuTV新劇《I SWIM》再做老師，演的「Miss翁」是中學男校班主任，還負責帶領學校泳隊四處出戰。對住一班仔仔，Sofiee劇內好惡好硬淨，但私底下男仔頭的她，跟小鮮肉玩到癲，32歲的她亦坦承受他們感染而回春。採訪：杜杜 攝影：沈健程 形象：PIPA Creative 髮型：Zap Tang @toniandguyhk.official化妝：Onki Lau 服裝：Valentino為了管好一班男學生，「Miss翁」要好惡好強勢，不過私底下的Sofiee卻被一班男拍檔當作男人相處，仲搞到她一度被導演馮志強訓話，「佢哋做中學生，鏡頭前後都係打打鬧鬧，又拗手瓜，做好多小學雞嘅嘢，搞到我有時貪玩因子出咗嚟，導演成日叫我唔好玩得咁癲，因為我係老師，唔可以好似學生咁放縱自己，佢訓話完我就會收埋自己啲貪玩，roll完機先至同佢哋一齊癲囉！」自認努力型演員第一次跟接近全男班開工，Sofiee坦承拍得特別開心，過了一個開心暑假，「全部都係小鮮肉，自己都回春咗，我講緊個心境，見到佢哋為個劇付出咗好多，有個劇令到佢哋咁有動力花咗兩、三個禮拜去學游水，我都有份學，講我浸親，我真係本身演出，因為我唔識得游水，導演覺得太危險畀我學埋游水，上年暑假大家一齊過咗三、四個月好開心，嗰種火真係好少見。」這套青春偶像劇背後，探討努力與天賦的課題，而Sofiee自言本身沒太多才華，當演員絕對靠努力多於天份，「由細到大我模仿能力最強，甚至我大學時寫論文，我參考完人哋嘅論文變成自己嘅嘢，仲令到件事變得更加好，呢樣嘢係我嘅才華，我將呢個才華努力變成o依家嘅職業，但我係努力嘅演員，因為真係有太多天才級嘅演員，張曼玉呢啲行出嚟唔使講嘢，對眼就識講嘢，但係我嘅努力，可以令到好多人覺得我好有誠意，俾我嘅努力觸動到。」