李佳芯錄《好聲好戲》起痰失準 陳庭欣煲定湯帶拍檔回家練聲

■陳庭欣與黃俊豪以古裝扮相現身。

■阮兆祥與馮盈盈擔任主持。

李佳芯（Ali）前晚錄影TVB節目《好聲好戲》，她透露這一集是淘汰賽，請來黃庭鋒助陣聲演鄭裕玲與黃子華在《男親女愛》中的一幕，Ali自認表現失準，早上已覺出師不利：「屋苑樓下出車禍，叫了車都來不了，就覺得出師不利啦！我還忘了帶熱水沖金盞花，平時都有準備喉糖、八仙果，結果錄影時一開口便起痰，知道自己不夠好，今次覺得好可惜。」Ali還自認聲音不及鄭裕玲霸氣，反而拍檔黃庭鋒演子華演得好。另外，陳庭欣前晚以古裝扮相現身，她透露是為黃俊豪助陣，聲演佘詩曼與陳豪在《公主嫁到》的一幕戲，庭欣表示：「平時做《東張西望》都有錄音、配音，但原來配音對嘴形是另一回事。（有叫男友陪你練嗎？）我叫黃俊豪來我家一齊練習，知道他不懂得用聲，還煲湯讓他飲。（男友會呷醋？）他只想着打機沒理會我們，問他覺得如何，他只回標準答案說好，反而是我的鸚鵡聽到我們一直講刁民、刁婦，好擔心牠學會講刁婦，罵我就不好啦！」