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《遊戲王》作者高橋和希　疑浮潛意外屍浮沖繩海岸

2022-07-08 列印
■著名漫畫家高橋和希享年60歲。
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日本著名動漫《遊戲王》原作者、60歲的高橋和希，前日早上被發現屍浮沖繩名護市海岸。高橋的遺體有浮潛裝備，在距離海岸300公尺處被發現，他早前獨自到沖繩觀光，前晚9時左右，租車公司聯繫不到他而報警。高橋的遺體被發現時，下身和腹部有殘缺，疑曾被鯊魚等海洋生物啃食。

高橋於1963年生於東京，96年至04年在漫畫雜誌《週刊少年JUMP》連載成名作《遊戲王》大受歡迎，其後推出動畫版、玩具及遊戲卡片，到2011年累積發售超過251.7億張卡片，創下健力士世界紀錄，13年更被認證「最多參加人數的交換卡片遊戲比賽」世界紀錄。圖：網上圖片■《遊戲王》推出38冊單行本，廣受漫畫迷歡迎。
■《遊戲王》推出38冊單行本，廣受漫畫迷歡迎。
■高橋和希疑於名護市海岸潛水意外身亡。
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