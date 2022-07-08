■《遊戲王》推出38冊單行本，廣受漫畫迷歡迎。

■高橋和希疑於名護市海岸潛水意外身亡。

日本著名動漫《遊戲王》原作者、60歲的高橋和希，前日早上被發現屍浮沖繩名護市海岸。高橋的遺體有浮潛裝備，在距離海岸300公尺處被發現，他早前獨自到沖繩觀光，前晚9時左右，租車公司聯繫不到他而報警。高橋的遺體被發現時，下身和腹部有殘缺，疑曾被鯊魚等海洋生物啃食。高橋於1963年生於東京，96年至04年在漫畫雜誌《週刊少年JUMP》連載成名作《遊戲王》大受歡迎，其後推出動畫版、玩具及遊戲卡片，到2011年累積發售超過251.7億張卡片，創下健力士世界紀錄，13年更被認證「最多參加人數的交換卡片遊戲比賽」世界紀錄。圖：網上圖片