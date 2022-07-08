■PSY多年來甚支持Jessi，頻為她的作品落力造勢。

形象奔放的韓國歌手Jessi，主持tvN綜藝節目《第六感》系列時，自製與李相燁的愛情線大受觀眾歡迎。她在2019年加盟PSY旗下的P NATION以來，推出過多首Hit歌，昨日突然在社交網宣佈合約到期，雙方決定分道揚鑣，惹起外界揣測是否她的健康亮起紅燈！Jessi在社交網發文訴心聲道：「我知道現在的情況有各種臆測，但真相遲早會揭開。請給我時間休息、整理思緒，我從2005年後就沒休息過，但可以肯定，我不是要退隱，現在才是開始。Jebbies（她的粉絲暱稱）謝謝你們的愛與支持，我一輩子愛P NATION。」但未有透露離巢原因。P NATION方面亦指與Jessi的合約已到期，雖然她不續約，但公司以後仍會給予支持，盼她未來有更好發展。