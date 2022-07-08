性騷擾未成年男子罪成 《啦啦隊》Jerry判囚12年

憑劇集《啦啦隊大本營》走紅的美國男星Jerry Harris，涉性騷擾未成年男子，前日判入獄12年，他出獄後亦要接受監管8年。法官表示，要讓Jerry知道罪行的嚴重性。今年初，Jerry認一項兒童色情及在旅程中有意圖作出非法性行為罪。



Jerry在判刑前向受害者道歉，他說：「我為侵犯的行為對你造成創傷感到深切的歉意，我在內心深處祈禱你的痛苦能夠結束。」