被梁思浩公開「告別」 韓君婷澄清赴英為探父

■韓君婷強調很快會回港繼續開工。

97年亞姐冠軍、現年45歲的韓君婷，去年因欠債要向法院申請破產。梁思浩前日在社交網突然爆她離港赴英，更以「告別。君婷」為題祝福她「回家路上。一切順利」，令人揣測韓君婷是返回英國生活。韓君婷其後在網上頻道發佈影片，神情輕鬆地澄清她只是向節目組請假到英國探父親，她說：「Cheap兜鬼佬老竇好老吓，喺英國一個人，對眼好矇、對腳近排真係冇力。」故她請假返英，「睇睇佢情況係點，安頓好佢。」她強調會返港繼續工作，笑言擔心主持之位會被取代，自己會很快回來：「等我搞掂爸爸啲事呢、睇佢嘅身體狀況，我就會返嚟香港。」