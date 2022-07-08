廖啟智離世前叮囑兩子照顧陳敏兒

■陳敏兒和兩子去年4月為廖啟智舉行安息禮。

■文信（左二）特意準備刻有「LOVE」的火漆印章送給媽咪陳敏兒。

廖啟智的遺孀陳敏兒和幼子文信，早前在ViuTV節目《21克公寓》接受訪問。敏兒透露，智叔發現患癌前，每天都跑山很健康，及後腸胃不適，檢查得知胃癌已擴散到肝臟，只剩一個月時間。智叔當時沒想過這麼快離世，受打擊下一度沒法接受，但其後積極樂觀地抗癌，更想看到兩子的婚禮。文信則憶述，當時智叔在病房叮囑他和哥哥，定要好好照顧媽媽。文信指現與哥哥學會承擔責任和好好保護家人，敏兒亦稱讚文信很孝順和溫柔，兒子的改變亦令她感到十分幸福。