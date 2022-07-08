王幼倫集齊八隻真骨恐龍展出

■林德信自言親眼見到真骨恐龍，十分興奮。

■袁澧林盛裝出席晚宴。

■吳家忻的性感若隱若現。

王幼倫創立的領賢慈善基金主辦「八大‧尋龍記」展覽昨晚揭幕，並邀得林德信、鄧鉅明、姬素孔尚治、吳家忻、袁澧林及馮允謙等出席「Dinosaurs Unleashed」慶祝晚宴，王幼倫透露四年前有這個構思，展覽籌備了兩年，最近電影《侏羅紀世界：統治霸權》上映，首次成功集齊八隻真骨恐龍展出是最好時機，疫情下帶歡樂給大家。問今次保險是否很昂貴？王幼倫稱除保險外，運輸也是一個問題，今次展品來自世界各地，笑言嘔心瀝血，而三場晚宴為配合八隻恐龍，集合八大廚師共20粒米芝蓮星親自下厨。林德信笑言有口福，與林珊珊、馮允謙等好多朋友很久沒有見面，所以好珍惜。問他是否恐龍迷？他說有機會親眼見到當然開心，聽聞有三隻沒有展出過，他好鍾意聽歷史，覺得自己好幸運。林德信復教瑜伽狂操腹肌最近林德信恢復教瑜伽，他說：「第五波疫情少做運動冇咁fit，現時教班自己都狂做，腹肌重現，每星期打幾次籃球，好掛住運動生活。」