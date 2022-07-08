馮煒光 - 尖沙嘴中環現粉紅潮 Anson Lo生日 神徒逼爆打卡熱點

■一見到教主專屬巴士出現，粉絲蜂擁上前拍照。

■神徒在小輪上唱歌，認真好氣氛。

■大批神徒一早齊集天星碼頭，為教主賀壽。

■大批巿民一家大細排隊搭摩天輪。

■MIRROR趁花姐不在，立即放縱狂食。

■Anson Lo拍片，公開自己想增磅。

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨日27歲生日，「神徒」（粉絲暱稱）為教主舉行鋪天蓋地的生日應援，安排多項免費交通及遊樂設施讓市民及長者享用，希望可以與民同樂，包括免費乘天星小輪、65歲長者免費搭九巴等。而正在開工的Anson Lo就貼相答謝粉絲，又透露自己的生日願望。昨日多個地點都出現「粉紅潮」，事關一眾「神徒」都趕到打卡熱點為Anson Lo慶生。中環摩天輪昨午12時起免費招待市民乘坐，大批市民一家大細到場，先在尖沙嘴「教主碼頭」乘「教主小輪」到中環。尖沙嘴天星碼頭一如往年變「教主碼頭」，處處打卡位氣勢十足，有神徒集結船上唱生日歌。碼頭對出大銀幕不斷播教主新歌《King Kong》。巴士總站每架巴士貼上長者免費的告示牌，2號和7號路線設教主專屬巴士，車身以教主喜歡的粉紅色作主色、並印有肖像，相當搶眼。九巴明顯增派人手維持秩序，不斷呼籲大家注意安全小心車輛。生日想增肥昨日凌晨踏入生日，教主也上載靚仔相及短片，聲言生日願望是想增肥，Edan（呂爵安）即搶閘送生日祝賀，吸逾8,000個Like。而MIRROR本月底舉行的首個紅館演唱會，綵排進行得如火如荼。前日MIRROR在官方IG限時動態分享了一條短片，片中見枱面放滿多碗街頭小食，包括有咖喱魚蛋、咖喱魷魚等，而Alton（王智德）、Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）、Frankie（陳瑞輝）、Edan成員圍埋狂食，Frankie邊食邊開心謂：「好難得呀呢個時候」，更表示希望經理人花姐看不到這條片。晚上花姐在社交網轉發貼文，並下令：「經理人溫馨提示，演唱會前勿暴飲暴食。」