憑《智齒》爭金像獎成頂頭大熱 劉雅瑟有信心首登影后寶座

■劉雅瑟出席完金像獎頒獎禮後，將會返回內地工作，她直言最掛念香港的湯水。

■劉雅瑟在《智齒》的出色演出，獲得外界一致讚賞。

■鞏俐在電影《奪冠》中，演繹著名中國女排教練郎平。

■周秀娜在電影《馬達•蓮娜》，飾演在澳門掙扎求生的小人物。

■電影《媽媽的神奇小子》中，吳君如飾演著名運動員蘇樺偉母親。

■首次獲提名的王丹妮，在電影《梅艷芳》中演繹巨星的一生。

■2020年，劉雅瑟已憑電影《麥路人》，首獲提名「金像獎」最佳女配角。

■平日打扮愛型風格的劉雅瑟，頒獎禮打扮也會走簡單路線。

■劉雅瑟開心在《海關戰線》，可以跟學友、霆鋒和嘉欣等前輩合作。

■劉雅瑟跟霆鋒雖然cool對cool，但她笑指兩人還是有交談的。

■劉雅瑟憑《智齒》奪得「電影評論學會」最佳女演員，另外亦得到「電影導演會」最佳女主角。

劉雅瑟憑電影《智齒》已先後奪得「電影評論學會」最佳女演員及「電影導演會」最佳女主角，令首次獲提名「金像獎」最佳女主角的她，成為頂頭大熱。面對鞏俐、吳君如、周秀娜和王丹妮4位強勁對手，劉雅瑟雖然對她們演出極之欣賞，但她仍然對自己睇高一線，更自信表示，若她出任評委亦會投自己神聖一票。到底影后花落誰家，就要留意7月17日的頒獎禮！ 採訪：杜杜 攝影：沈健程 髮型：Mike Tse 化妝：江中平、Euthy@江中平化妝室 服裝：iiJin 場地：銅鑼灣迷你酒店距離金像獎頒獎禮不足一個月，劉雅瑟坦承現在心情也有所不同，「之前就是沒有想過有沒有信心這個事情，現在是馬上就是金像獎啦！反而覺得有一點信心。」如果劉雅瑟當評審的話，她又會頒影后獎給誰？直爽的她說：「我當然會投給我自己啦！每個評委的喜愛都不一樣，觀眾的喜好也不一樣，當然能拿到獎是電影好角色好，最關鍵還是運氣吧！」跟鞏俐爭獎感光榮首次參與這個影壇盛事的劉雅瑟，想好好去體驗及感受，但也不忘提大家，「希望大家幫我多拍一些照片給我留念，哈哈！」講到當晚的「戰衣」，她仍在準備中，但要求很簡單，「只要合身，簡單大器，不要讓人覺得造作好誇張。」她又搞笑謂，不明女星為何任何天氣都愛穿得性感，「我發現大家都不怕冷的，我一直很好奇一個問題， 大家冬天好冷還是穿裙子，大家為甚麼不愛惜自己的身體呢？所以我希望有機會冬天讓我參加活動的話，我一定穿羽絨褲，我覺得羽絨褲也很時尚，我真的是這麼想，我希望經理人公司聽着，冬天讓我穿得暖一點，哈哈！」提她這次典禮是7月盛夏，她繼續風趣，「那就不穿囉！」談到另外四位競爭對手，包括：鞏俐《奪冠》、吳君如《媽媽的神奇小子》、周秀娜《馬達•蓮娜》和王丹妮《梅艷芳》的作品，劉雅瑟都有欣賞過，亦大讚她們演得出色，特別是演有原型人物的角色，「我特別佩服能夠演原型人物，這是一種需要勇氣的事情，因為太多人很熟識這角色，所以你要做到觀眾認可你就是她，還蠻難的。」對於能夠跟兩位大前輩鞏俐和吳君如爭獎，劉雅瑟感受特別深，「鞏俐姐，我們會叫她『鞏王』，看《奪冠》時特別激動人心，她在我心目中是神級的演員，把我放在一起跟她比較，有點自愧不如，特別光榮。君如姐是小時候一直很喜歡，因為我很想跟她一樣當喜劇演員，我喜歡看她的《十三妹》，小時候超級想演《十三妹》，她以前演喜劇比較多，近年演的《歲月神偷》都是演媽媽角色，都做得很好，戲路改變了，我都希望我的戲路也有改變，將來可以演些喜劇吧！」變小粉絲偷看學友若然4個競爭對手角色任劉雅瑟選演，她最終都不選擇演原型人物角色，「我當然不會演我的偶像梅艷芳，因為我覺得我沒有資格，我還是會演周秀娜那個角色吧！真正去體驗、去生活，是個普通人。鞏俐姐的角色需要有點歷練比較強，而媽媽的角色我也算演過，但我真的不想演媽媽，我求求你們不要找我演媽媽，我還會老的，給我多點時間演些有活力的戲。」劉雅瑟剛在港完成電影《海關戰線》拍攝，更難得跟前輩張學友、謝霆鋒和林嘉欣合作，令她相當興奮，特別在是久休復出拍電影的學友面前，即變小粉絲，「我跟他不是有太多對手戲，有幾場跟他及一群人拍，我就會觀察他，偷偷的看他，他在未有開始拍時好似在哼着，可能他心裏面默默地在唱歌吧！沒有真的聽到他唱，我都有跟他說大家都很喜歡你，等你開演唱會一定會去看。」她又自爆跟霆鋒的搞笑相處，「我們都屬於慢熱型，他是真cool吧可能，我是裝cool，他也不說話，我也不說話。我有問他，你為甚麼保持得那麼年輕，他說『我也沒有注意太多，天生啦！』好吧！哈哈！」