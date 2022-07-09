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82歲占士堅逝世 《教父》老拍檔悼念

2022-07-09 列印
■占士堅獲《教父》中的弟弟阿爾柏仙奴讚揚是偉大演員。
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曾演兩集經典黑幫電影《教父》的老牌美國男星占士堅（James Caan），其官方社交網昨發聲明證實，他已於本月6日（本周三）在洛杉磯辭世，享年82歲。占士憑《教父》中飾演馬龍白蘭度其中一位性格火爆衝動、最後被仇家亂槍掃射而死的兒子Sonny，入圍奧斯卡最佳男配角獎，可惜未能獲獎。

該片導演哥普拉、兩位「教父」阿爾柏仙奴、羅拔迪尼路均發聲明悼念。柏仙奴表示：「占士是我電影中的兄弟，也是我一生的朋友。他是偉大的演員，傑出的導演，更是我的摯友，我會想念他的。」迪尼路則表示：「我非常非常難過。」哥普拉則讚揚故友道：「他的電影和飾演的許多偉大角色，永遠都不會被遺忘。」■（左起）占士、馬龍白蘭度、哥普拉和阿爾柏仙奴等合作經典電影《教父》。
■（左起）占士、馬龍白蘭度、哥普拉和阿爾柏仙奴等合作經典電影《教父》。
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