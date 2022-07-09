黃子華《毒舌》煞科任集郵
違者罰款2000 立會下周五商討 踩單車及機動三輪車 擬立法強制戴頭盔
近年單車徑擴展，踩單車健身風氣盛，但不少人不戴頭盔，導致近兩年單車傷亡意外增加。運輸署為保障市民安全，建議立法強制要求單車、三輪車、多輪車及機動三輪車的駕駛者和乘客，必須佩戴頭盔，違例者可被罰款二千元...
2022-07-09
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任何分歧都不影響兩國關係 王毅：願與菲國開創新「黃金時代」
國務委員兼外長王毅周三與菲律賓新任總統小馬可斯會面。王毅穿上菲律賓國服，與小馬可斯握手。他強調，認同小馬可斯說的任何分歧都不應影響兩國關係。王毅向小馬可斯轉達國家主席習近平的問候，期待兩國元首為雙邊關...
2022-07-08
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將留任至選出新首相 約翰遜辭任保守黨黨魁
英國兩名內閣成員辭職後，觸發超過五十名官員相繼離開，令首相約翰遜面臨巨大逼宮壓力。約翰遜昨日正式宣佈辭去保守黨黨魁，表示已經任命一個新內閣，將留任至選出新首相。他表示對離開感到傷心。約翰遜昨日在唐寧街...
2022-07-08
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赤柱村道43號2房設計時尚
赤柱一向是假日消閒好去處，全因區內生活節奏慢，居住於此猶如度假一般。今次走訪赤柱村道43號地下單位，實用面積1280方呎，採2房2廳間隔，全屋裝潢時尚有品味。單位現時以3280萬放售，平均實用呎價約2...
2022-07-09
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車股回吐 阿里撐市恒指漲82點
美股隔晚造好，港股昨日隨外圍高開318點報21961點，惟A股高開低走，恒指升幅亦收窄，收報21725點，升82點；國指收報7551點，升12點；科指升28點，收報4808點。恒指本周累跌134點，舜...
2022-07-09
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保東岸榜首 牛氣沖天
蘇格蘭中場李維士摩根今季轉投紐約紅牛如獲重生，至今以八球成為球隊首席射手，領軍本輪前高踞東岸榜首。此子豪言有信心率隊擊敗任何對手，周六勢作客擊敗FC辛辛那提，繼續挑戰錦標，二點二五倍客勝可作過關膽。（...
2022-07-09
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無懼「中年危機」 Fit爆Kenny 分享保鮮奇招
關智斌（Kenny）不時在社交網騷Fit爆身材，他前晚出席恐龍主題展覽慶祝晚宴時，直言已「4字頭」兼有中年危機，要加強運動和狂食骨膠原保年輕，又自爆曾跟師姐Twins探討多年外表不變可能是因心境低能，...
2022-07-09
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李純恩 - 只記該記的｜好好過日子
跟朋友吃飯，說起三十年前一次旅行。三十年時間很長，但當時在旅途中的事情卻記得十分清楚，可見多麼有趣，印象多麼深。記憶是很奇妙的，像一個會自動調節的資料庫，把值得記住的事情放在容易找到的地方，等次低些的...
2022-07-09
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蔡明紹後上封王 潘頓巴度起孖 羅富全起孖贏到90W
昨晚羅富全憑「熹柏龍」和「請飲茶」起孖，而兩駒鞍上人巴度和潘頓，則各自另贏蔡廄「平海歡星」以及文廄「善傳香江」，齊齊梅開二度。不過，騎師王則是取得一冠三亞一殿的蔡明紹，他憑「經典之星」食尾胡而後上稱王...
2022-07-07
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