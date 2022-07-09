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黃子華《毒舌》煞科任集郵

2022-07-09 列印
■子華被廖子妤等包圍邀合照。
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黃子華主演的新片《毒舌大狀》日前煞科，台前幕後舉行煞科宴，廖子妤分享的相片可見，子華成為「集郵」焦點任影唔嬲，玩得甚盡興！廖子妤更送上「一代狀王」題字的紙扇予子華。■子華的新片日前順利煞科。
■子華的新片日前順利煞科。
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