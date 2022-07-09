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JW《聲夢2》狠批Janees 肉緊掟筆

2022-07-09 列印
■JW一度激動到掟筆！
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JW（王灝兒）在今晚播出的《聲夢傳奇2》中，當一直穩守頂頭大熱位置的學員Janees（黃洛妍）唱《留低鎖匙》時，狠批她有很多不足。

JW皺眉謂：「你令聽嗰個覺得好攰，我覺得你唱得好惡！」肉緊的JW更一度激動到掟筆，幸好經過JW的努力調教，Janees最終成功掌握「Less is More」，獻唱完後獲讚「每次尾音都推進到個故事」及「好入到個表演」，並順利晉身下一輪！

而同是熱門的組合XiX跳唱韓文歌《Me Gustas Tu》，獲近一面倒好評，張佳添更封她們為「真正女團」！■Janees被JW指「唱得好惡」。
■Janees被JW指「唱得好惡」。
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