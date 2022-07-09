無懼「中年危機」 Fit爆Kenny 分享保鮮奇招

■（左起）Kenny、王幼倫和衛詩雅欣然合照留念。

■（左起）梁凱晴、宋宛穎與邵初表示，她們均有留意應屆候選港姐。

■Gin Lee的露背晚裝高貴大方。

■七仙羽和另一半拍拖赴會。

■Kenny不時在社交網分享爆肌靚相。

關智斌（Kenny）不時在社交網騷Fit爆身材，他前晚出席恐龍主題展覽慶祝晚宴時，直言已「4字頭」兼有中年危機，要加強運動和狂食骨膠原保年輕，又自爆曾跟師姐Twins探討多年外表不變可能是因心境低能，他自認最低能，笑言不敢踩低師兄師姐。王幼倫、關智斌（Kenny）、衛詩雅、七仙羽、Gin Lee（李幸倪）、上年度香港小姐三甲：宋宛穎與梁凱晴、邵初等，前晚齊出席恐龍主題展覽慶祝晚宴。關智斌（Kenny）談到早前拍攝英皇電影《海關戰線》期間有不少海上追逐鏡頭，為製造緊張氣氛，船在大浪中開得又急又快，有日在船上搖四、五個小時幾乎暈船浪，幸好沒嘔吐！狂食骨膠原補充營養談到現年41歲的他不時在社交平台騷身材，更獲不少粉絲大讚身形正，不遜很多「小鮮肉」，問他在該片內可有騷身材？他笑言這任務要交給師兄謝霆鋒，又說保持身形不易，因自己已年屆4字頭，新陳代謝慢了，要加強運動量才有年輕時的效果。Kenny笑說：「現在有中年危機，要出鏡都不會俾自己有白頭髮，出門前用筆油黑又話你知咩，依家都有狂食骨膠原和營養補充劑。」笑言保持心境「低能」問到有否向師姐Twins請教護膚心得？Kenny說：「我哋都有探討過點解大家咁多年都無乜點變，可能是我哋心境低能，幫到好多，我哋仲做緊20歲嘅低能嘢。（你哋邊個最低能？）一定喺我，不敢踩低師兄師姐。」上年度港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴與季軍邵初，均有留意新一屆候選港姐。宋宛穎大讚今年港姐學歷很高有質素，梁凱晴覺得14號梁超怡笑起來甚有孫藝珍的影子，邵初則喜歡16號敖嘉揚，大讚她樣子甜美。