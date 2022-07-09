黎諾懿驚喜送蛋糕 賴慰玲感動眼濕濕

■黎諾懿親手送上生日蛋糕，令賴慰玲大為感動。

賴慰玲（Winki）與黎諾懿昨日為新劇《婚後事》拍攝外景，適逢是Winki的36歲生辰，諾懿親手送上劇組特別安排的蛋糕為她驚喜慶生，令Winki感動到眼濕濕！問Winki有何生日願望時，她說：「當然是想身體健康，所有小朋友都有媽咪愛錫！」問到囝囝可有為她慶祝？她指兒子一早便起牀送她出門，又自爆趣事道：「因為他以為我只是22歲，知道我今（昨）天生日，便問我是不是23歲了，原來他已經學識加數。往年我們都會Staycation，今年應該會簡簡單單食餐飯。」