任睇No.1
  • 29º
  • 85%
  • 2022年7月9日 星期六
熱門： 安倍晉三林青霞約翰遜遊戲王熔斷機制

日報新聞 > 娛樂

黎諾懿驚喜送蛋糕 賴慰玲感動眼濕濕

2022-07-09 列印
■首度合作的賴慰玲和黎諾懿，在劇中經歷拍拖、分手、復合和結婚！
Previous Next

賴慰玲（Winki）與黎諾懿昨日為新劇《婚後事》拍攝外景，適逢是Winki的36歲生辰，諾懿親手送上劇組特別安排的蛋糕為她驚喜慶生，令Winki感動到眼濕濕！

問Winki有何生日願望時，她說：「當然是想身體健康，所有小朋友都有媽咪愛錫！」問到囝囝可有為她慶祝？她指兒子一早便起牀送她出門，又自爆趣事道：「因為他以為我只是22歲，知道我今（昨）天生日，便問我是不是23歲了，原來他已經學識加數。往年我們都會Staycation，今年應該會簡簡單單食餐飯。」■黎諾懿親手送上生日蛋糕，令賴慰玲大為感動。
■黎諾懿親手送上生日蛋糕，令賴慰玲大為感動。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
【頭條巨星有獎問答遊戲】
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd