「折骨Ben」撐妹盡力追夢

■趙頌宜在《聲夢2》跌入「危險區」。

「折骨Ben」趙祥誠昨日出席品牌活動時表示，日前推出第一首新歌《粉身碎骨》，很喜歡rap的部份，但錄音時最難是要老師執他的咬字發音，「試過一粒字要錄半個鐘，首歌前後錄咗10幾日，我唱咗百幾二百次。有時覺得沮喪，我認為唱得唔錯，但老師又話要再執。」談到參與無線節目《聲夢傳奇2》的妹妹趙頌宜跌入「危險區」，Ben相信妹妹已盡力，問他可擔心妹妹會出局？他說：「如果勝出比賽，但觀眾不記得都無用，會叫妹妹做好表演才是最重要。」