黃金獨角獸造型好搶鏡 蒂達將烏克蘭國旗擺上身

■彭妮露古絲黑色晚裝亮相，好高貴。 美聯社

由奧莉花懷特執導的《別擔心親愛的》在威尼斯電影節舉行首映禮，與導演傳不和的女主角科倫絲佩芝雖趕及出席，但在首映結束後，全場觀眾為台前幕後鼓掌時，科倫絲忽然擁抱了片中拍檔Nick Knoll，就轉身步出會場。昨日威尼斯影展依然星光熠熠。英國女星蒂達史雲頓現身其主演競賽片《The Eternal Daughter》首映禮，以「黃金獨角獸」髮型搶盡鏡頭，及後她告訴記者自己染上一頭黃髮，配搭淺藍色晚裝是要將烏克蘭國旗擺上身，以示支持該國。西班牙影后彭妮露古絲則以一身黑色華麗晚裝，出席其主演參展電影《On the Fringe》首映禮。