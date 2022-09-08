Chantel唔覺身高追到Yumi

■Yumi趷高腳與Chantel開玩笑。

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）與張馳豪（Aska）前晚在電視城為新歌《青春作風》排舞，有份合唱的冼靖峰（Archie）因早前與確診的炎明熹（Gigi）同台演出而缺席，Aska指是公司為保險起見，暫時安排對方休息，而Archie曾指跳舞是弱項，他們會拍片給對方參考，期待齊人練習。Chantel表示有傳短訊問候Gigi但不想打擾她，Aska指是好機會讓Gigi休息。另外，《東周刊》影到Chantel與爸爸手拖手行街，她笑言未想過爸爸被形容為「中年型佬」，幕前工作不會影響兩父女如常行商場。正值青春期的Chantel笑言不太覺得身高追上Yumi，反指Gigi身高變化最明顯，Aska笑言《聲夢傳奇》全部學員都是青春期，其他人都長高，唯獨他沒有。