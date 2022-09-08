鄧鉅明成立「執錢入袋會」保持正能量

■鄧鉅明向與會者介紹品牌的設計。

太子珠寶鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明，昨日出席會展舉行的香港鐘錶展開幕儀式，鄧鉅明表示今年加入設計迎合香港人喜好的品牌，由於對內地通關的時間表感模糊，所以會做好本土銷售，希望生意有所進展。鄧先生坦言現時生意額較高峰期只得兩至三成，現況大家能保住荷包，沒有蝕錢已很叻，他說：「我的錢放在投資股票、買債券和買樓，當三樣都冧，大家都唔見錢。」談到如何保持正面心態？鄧先生表示會安排不同節目自娛，令自己開心和減壓，笑言成立「執錢入袋會」，即是馬會，亦有行山同樂會、乒乓球及BB單車會，他說：「每星期踩一、兩次單車，迎風踩單車很enjoy。要讚一讚政府，行山徑很美、單車徑很安全都是政府做出來的。（鄧太有沒有參與活動？）間中，女士怕曬。」