絕密探班處男電影 演爛撻撻科學家 MC激罕崩壞Look 自爆有女埋身即面紅

■MC玩埋自嘲，話呢個先係自己理想高度喎！仲點夠佢玩先？！

■小龍同Summer嗌交講分手，但MC好少理照戙高腳大啖食麵。

■阿葛形容角色人唔似人鬼唔似鬼，全程都係用呢個死樣嚟演繹。

■小龍同Summer雖然係初次合作，但兩人演情侶好合拍。

■MC出道以嚟都屬有型靚仔，剛開騷繼續做返個偶像。

■MC同小龍戲裏面係好兄弟，阿葛幫佢哋澄清咗冇其他曖昧關係。

樂壇新人王MC（張天賦），最近殺入埋電影圈，首部電影《夜校》拍住凌文龍（小龍）同葛民輝等前輩齊搞笑。MC在處男作飾演三流科學家，造型好突破，着人字拖加爛撻撻態度，仲要好麻甩咁戙高腳食麵，Fans暫時將台上好有Power唱《小心地滑》嘅佢放埋一邊先。豁出去的MC，仲攞自己5呎6吋（官方聲稱）高度嚟開玩笑，甚至唔介意將超巿緋聞擺上枱，仲大方表示一直等緊做超巿代言人，呢啲咪識玩囉。 採訪：杜杜 攝影：娛樂組《夜校》由黃永峯監製、劉翁執導，戲中MC和凌文龍飾演好兄弟，兩人都醉心科學，但創作埋啲搵唔到食嘅設計，結果窮到要住喺小龍女友陳紫萱（Summer）屋企。探班當日劇情講述，MC、小龍齊抬住面色蒼白、郁都唔郁嘅葛民輝返屋企，阿葛笑指：「全套戲入面我係一個好沉默嘅人，同我以前嘅角色係好大分別，係考演技，導演盛讚我今次可以提名最佳男主角，演技完全唔浮誇，好沉實，問鼎影帝都冇問題，基本上我係一個道具，哈哈！」凌文龍好少俾女飛另一場戲，Summer覺得男友小龍黐埋MC不思長進，仲要兩條廢青住埋自己屋企，頂唔順提出分手，兩人嗌晒大交氣氛好差，但在場嘅MC完全懶理，仲有心情坐喺沙發，戙高隻腳食麵，個衰格樣同平日靚仔look真係有好大反差。講到畀女飛，小龍聲稱冇乜經驗，仲話：「其實我都好重視佢（戲中女友），佢唔明白咋！我好錫佢㗎！我成日同佢講我嘅工作有人賞識，我包養佢一世。」MC Keep住熒幕初吻其實套戲唔止得小龍有女埋身，MC都有感情線，就是靚女黃曦誼（Candy），不過MC就強調兩人冇親密戲份，咁Lucy（李璨琛個女）就可以放心嘞，MC又話仲未獻出熒幕初吻，希望將來拍戲有機會，問到係咪今次對象問題？MC秒答：「絕對唔係啦！」MC仲自爆跟Candy黐埋啲都即變怕醜仔，「拍呢套戲前有個workshop，畀我哋去了解大家先，頭幾次我哋好尷尬。」 Candy踢爆他：「佢同我對戲就會笑！」MC再補充：「你記唔記得有條片拍到，我唔小心跣親跌咗落地下，跟住你埋嚟問我：『你點呀？』我係成塊面紅晒！」拒絕同女仔去超市雖然MC同飾演神婆的陳伊霖（Eelyn）戲中冇感情戲，但兩人鏡頭內外都不停互窒，十足十鬥氣冤家，MC仲笑指女方於戲中好羡慕可以拍拖嘅角色，「佢係發姣嘅神婆嚟，所以簡稱『姣婆』，弊！佢應該開始詛咒我，今晚返去作法。」Eelyn即還擊玩踢爆：「我哋上次傾偈，講開緋聞嘅好處，我就同佢講不如我哋得閒去超巿行吓，但係佢拒絕我囉！」MC即刻澄清，唔係厭棄Eelyn，「真係唔關你事，一路以嚟都好想爭取到呢個代言，呢個機會就留返我真係有代言嘅時候。」