黃榕潛水兩日終蒲頭 向阿儀亞視道歉

38歲「亞視一姐」薛影儀（阿儀）上月到中環海濱出席活動時，在空地揸「大膽車」，於本周一被捕，目前已獲准以港幣5,000元保釋候查，於10月上旬向警方報到。



當日有報道指阿儀為撐老友黃榕，未有知會亞視私下答應出席活動。事件曝光後，有指拍片者是同場的亞姐姚琰欣，她之後已出Po澄清：「活動唔係我帶佢去，段片唔係我拍！」



昨日，被指是罪魁禍首兼熄電話兩日的黃榕終於蒲頭道歉，出聲明表示：「本人黃榕Gloria 2022年8月13日出席的I wanna fly 2022電單車活動，本人是邀請阿儀以朋友身份來玩，她當天不是以嘉賓工作身份來出席活動，這次事件令阿儀、亞視公司以及其他任何在這活動事件上的藝人帶來所有不便，我在此深感抱歉。」