黃榕潛水兩日終蒲頭 向阿儀亞視道歉

當日有報道指阿儀為撐老友黃榕，未有知會亞視私下答應出席活動。事件曝光後，有指拍片者是同場的亞姐姚琰欣，她之後已出Po澄清：「活動唔係我帶佢去，段片唔係我拍！」
昨日，被指是罪魁禍首兼熄電話兩日的黃榕終於蒲頭道歉，出聲明表示：「本人黃榕Gloria 2022年8月13日出席的I wanna fly 2022電單車活動，本人是邀請阿儀以朋友身份來玩，她當天不是以嘉賓工作身份來出席活動，這次事件令阿儀、亞視公司以及其他任何在這活動事件上的藝人帶來所有不便，我在此深感抱歉。」
秀茂坪安達臣道房屋協會地盤昨發生奪命工傷事故，一條巨型天秤在操作期間，疑底部與基座分開，天秤如利刃劈下，斬中六個貨櫃辦公室，工人走避不及，釀成三人死亡，六人受傷。有工程師直指，天秤底部疑未與基座焊接牢...
2022-09-08
美國總統拜登周二表示，如果國家主席習近平出席十一月在印尼峇里舉行的二十國集團（G20）峰會，他將會與對方會面。兩人曾在七月底通電話，用逾兩小時談及多個敏感話題，包括美國眾議院議長佩洛西訪台一事。美媒早...
2022-09-08
四十七歲的前外相卓慧思成為英國第三位女首相，她周二在蘇格蘭獲英女皇正式任命後，於首相府唐寧街十號發表首次演說。卓慧思表示會優先解決能源、經濟及醫療服務三個問題，親自處理由俄羅斯總統普京引發的能源危機。...
2022-09-08
新地發展的天水圍Wetland Seasons Bay第3期積極部署推售，發展商昨日上載樓書，今日隨即開放示範單位，料日內開價，項目共提供384伙，提供開放式至5房間隔，最細單位由268方呎起。Wet...
2022-09-08
內地8月進出口數據皆遜預期，加上人民幣進一步向下，港股受金融及科技板塊拖累，恒指昨日跌158點，收報19044點，19000點大關失而復得。大市連跌5日，累跌910點，成交額微升至861億元。分析指市...
2022-09-08
歐霸分組賽今晚開火，曼聯E組主場迎戰皇家蘇斯達，領隊坦哈格準備輪換派遣C朗拿度和馬古尼等擔正。初嘗歐霸滋味的C朗難得正選上陣，勢拼盡為球隊和自己打響歐霸頭炮。（Now643台周五凌晨3:00直播）據英...
2022-09-08
樂壇新人王MC（張天賦），最近殺入埋電影圈，首部電影《夜校》拍住凌文龍（小龍）同葛民輝等前輩齊搞笑。MC在處男作飾演三流科學家，造型好突破，着人字拖加爛撻撻態度，仲要好麻甩咁戙高腳食麵，Fans暫時將...
2022-09-08
昨日秀茂坪安達臣道一個地盤天秤倒塌，壓毀六個貨櫃辦公室，造成三死六傷的嚴重工業事故。初步評估或涉天秤的基座問題。事件敲響了建造業的警鐘，不止涉及天秤的安全建造和營運，還與本港專業界質素是否下降，大有關...
2022-09-08
兼五奪冠軍昨日舉行今季煞科戰，潘頓憑「都靈太陽」捧走香港馬主協會錦標，另外還勝出「興高采烈」、「快搏」和「金鑽貴人」，四W兼做騎師王，亦第五度成為香港冠軍騎師。其餘羅富全雖然無馬贏，但無阻他首度成為冠...
2022-07-17