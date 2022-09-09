■胡慧冲入錄音室錄片尾歌。

■冬蔭妹體驗芒果香檳spa。

■跟冬蔭妹妹置身清邁一個咖啡店內，並於泳池中打卡。

■冬蔭妹妹喺清邁浸溫泉。

■「叉燒姐」鄺玲玲喺芭堤雅酒店享用浮水早餐。

■胡慧冲喺全清邁，最靚、最宏偉，以法國宮廷式主題嘅咖啡店取景，呢間店飲杯咖啡只需幾十銖，10蚊港幣都唔使。

由「泰國通」胡慧冲（Roger）主持嘅《冲遊泰國7》獲得開綠燈，由本月5日起，逢周一至周五晚十點半於J2播出，仲會一口氣播足20集，滿足疫情下，去唔到泰國嘅觀眾需求。講到目前泰國狀況，胡慧冲就話一切如常︰「根據香港保安局資料，冇遊客喺泰國旅遊中被擄走，所以大家對泰國有返信心，街上有唔少港人㗎。」採訪：方騫平原先《冲遊7》於上月22日喺J2首播，但當時東南亞「賣豬仔」新聞瘋傳而臨時被抽起，直至o依家事態冇咁嚴峻，加上7月起泰國正式開關，《冲遊7》馬上推出，「節目中除咗帶出最新資訊、民生風俗，甚至一啲冷知識，係多元素嘅旅遊節目。」第二集收視更高開，成為J2收視最高嘅節目。見慣索女唔會流鼻血今次胡慧冲同樣加入「冬蔭家族」，到曼谷、清邁、芭堤雅介紹泰國食玩瞓同打卡熱點。最爆33D冬蔭妹喺酒店池邊嬉水，身穿兩件頭泳裝的她輕「露半球」，「Big波」蕩漾！除此之外冬蔭妹還展露白滑玉背，親自體驗香檳香芒spa，有咁火辣辣嘅冬蔭妹助陣，即使硬撼其他泰國旅遊節目，一啲都唔輸蝕。不過！在場嘅Roger堅持冇「動L」：「我有金剛不壞之身，所以零反應，唔會流鼻血。」今次Roger落重本創作片尾曲《冲哥》帶出正能量，「歌詞係我心聲，唱出『一生中不知道富貴閉翳那個先，得不到不必喊皆因你未到終點……』希望大家收睇旅遊節目同時帶出人生大道理。」