陳凱琳曾被欺凌險退出娛圈

■陳凱琳曾在《張保仔》中擔正，但當時演技不被看好。

陳凱琳（Grace）出道將近10年，當年以港姐身份入行，曾在《名門暗戰》做女配角，其後更成為女一，在《四個女仔三個BAR》、《張保仔》均擔正演出，惟不時被觀眾狠批演技幼嫩。早前Grace在由她監製、主持的節目《Love Matters with Grace》中，罕有地提起初入行拍劇時遭欺凌經歷，因港姐身份而被批評演技，令她質疑自己應否繼續從事演藝事業，更曾萌生退出娛樂圈的想法。節目中Grace還和嘉賓陳浚霆、蘇韻姿探討欺凌事件為何會發生，三人都認為網絡世界自由度大，網民以匿名作出批評，令網絡欺凌現象發生。而兩位嘉賓聽Grace講述當年的不愉快經歷時，更聽到眼濕濕。