■自認是跳舞白癡的明禎，最欣賞Lisa跳舞又叻又吸引。

■明禎在《飯戲攻心》是個網紅，跟她出身一樣。

■明禎大讚「子華神」好有親和力，令她很容易投入角色。

■明禎極恨見發哥，仲預測見到真身時應該會暈低。

■樣靚身材正的明禎，甫出道早已被封為「女神」。

■前晚明禎為《飯戲攻心》到戲院謝票。

「大馬女神」林明禎最近再度參與香港電影，在《飯戲攻心》首度跟黃子華合作，戲中兩人有不少感情戲，明禎話「子華神」令她由緊張變安心，合作好愉快。不過身為「女神」的她，心目中一樣有崇拜偶像，「女神」要睇過片先瞓到的Lisa＠BLACKPINK，而「男神」則是周潤發，能同發哥合作的話做路人都制。採訪：杜杜 攝影：娛樂組 髮型：Matt 化妝：Pinky 服裝：CAR2IE明禎獲邀演《飯戲攻心》時，雖然未知拍檔，但角色同她一樣網紅出身，份外有親切感，已令她很想演，當知跟黃子華等人合作，更令她興奮，不過最困難是戲中有大量廣東話對白，就算她趁隔離時死背，還是有壓力，「好難，我裏面的對白都不是人說的，因為她是個很着重吃的人，可以吃出裏面很多細節，但是要用廣東話去解釋每道菜，很挑戰很好玩，但是又很緊張。」「子華神」氣場讓人安心講到跟「子華神」合作，明禎起初很緊張，記得第一場戲就是要用緊張心情見子華，那個緊張反應是完全真實，「不論我的對白背得多熟，但是一action的時候，我的腦袋是一片空白，但是子華哥是有一種氣場讓人親近的，我覺得好特別，他的眼神交給你，跟你對話的時候，會讓你突然覺得好安心，很快融入這個角色。」對於被封為「女神」，明禎坦承受寵若驚，「我是人家的女神也會覺得好開心。」她透露自己也是粉絲，所以很明白崇拜偶像的感受，而她心目中的「女神」就是BLACKPINK的Lisa，「她又可愛又甚麼都厲害，所以很喜歡，我是瘋到每天要看過她的影片才睡覺。」至於「男神」發哥，明禎話最想見到真身，「我最喜歡看周潤發大哥的電影，一直都好想見到他本人，見到他本人我應該會緊張到死掉。」若然有機會合作，明禎更加冇底線，「應該會暈倒一、兩次，我路過都可以，我好想見到他的本人，感受到他的氣場。」