教主Jeremy粉絲行善不手軟

■教主、Jeremy休團期間，一班粉絲默默以慈善活動支持他們。

■「神徒」大派月餅禮包，非常有心。

昨日（8日）是MIRROR成員李駿傑（Jeremy）27歲生日，今年歌迷會為配合他「九」月份生日及個人歌曲《九》，特別安排了9項公益應援活動，由9月1日起召集粉絲「Unicorns」身體力行展開一系列公益活動，受惠對象包括無家者、基層家庭、特殊學習需要兒童、長者、毛孩、更有關注環境保護及文化保育等。中秋節將至，歌迷會更在鬧市展示中秋別注版戶外Billboard，展示偶像Jeremy舞台魅力，及推出手機貼圖包等，相當有心。而另一位成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）休團期間，粉絲「神徒」同樣默默以慈善活動支持他，繼早前「盧瀚霆國際後援會」組成義工團，舉辦月餅生果及抗疫物資派發活動後，另有「神徒」自發義工隊，自資製作過千份精美教主月餅禮包，日前到深水埗派發給基層。此外，他們更與受惠機構合作，透過「交換月餅」方式，鼓勵粉絲直接捐款到慈善機構換取「教主月餅」。至於早前「教主誕」舉辦慈善相展的「神徒」，通過義賣籌得逾10萬善款，並全數捐助流浪動物。