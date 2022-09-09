曉治威尼斯紅氈遭奀星搶鏡

■奀星Alessandro Basciano向女友求婚，搶盡風頭。

■羅娜甸以華麗長裙現身紅地氈。

澳洲男星曉治積曼（Hugh Jackman）、美國女星羅娜甸（Laura Dern）、威尼斯影后Vanessa Kirby合作的新戲《The Son》，前晚在威尼斯電影節舉行首映禮，電影是導演Florian Zeller執導《爸爸可否不要老》的前傳。當晚一眾巨星主角卻被英國真人騷奀星Alessandro Basciano搶盡風頭，他在紅地氈突然跪地向女友Sophie Codegoni求婚成功，就算曉治同老婆Deborra-Lee Furness咀嘴，都搶不回風頭。至於曉治則在記招表示拍完此戲令他改變育兒看法，會與17歲及22歲的仔女分享更多自己的脆弱，而導演亦指考慮咗8分鐘就決定由曉治擔正。