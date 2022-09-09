吳家忻生日男友冇表示

吳家忻昨日出席自家設計品牌活動，表示近日推出的新歌是講述過往自己在愛情中的忐忑與諗法，更坦言都想寫一首講感情現狀，但呻寫歌好難、要慢慢諗。剛度過24歲生日的家忻笑言當天和男友林家熙過二人世界，只在家玩board game，「做嘢好忙，冇心思出去玩。」至於男友有何禮物？她說：「冇，我贊成嘅，佢喺我生日嘅時候冇表示，我就唔使喺佢生日嘅時候有表示！（會唔會太冇情趣？）唔會嘅。」



此外，家忻透露主演的網劇《她和她的戀愛小動作》將在下月播映，笑稱已叫男友及身邊朋友收看，至於對演技有否信心？她笑言：「喜劇節奏感好重要，都有問佢（男友）點樣做得好笑啲。」