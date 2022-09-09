首爆老婆唔肯生第三胎全因本報一篇報道 陳曉東教愛女用廣東話 講核突嘢：食屎嗰啲

■2019年，東東同老婆在港shopping，陳太肚凸凸又真係幾似有咗。

■東東keep得好好，身形同心態都唔似47歲。

■東東兩個囡囡彈琴經常攞獎，但他不希望兩人只懂練琴。

■由於兩個女要返學，所以冇跟埋返香港。

■父女玩得好癲，所以囡囡都好黐爸爸。

■東東10月在西九文化區舉行首個戶外演唱會《HARBOUR THE SONIC陳曉東演唱會2022》。

■除了生活正常，東東會keep住運動保持身形。

■東東訪問期間指老婆去了尖沙咀shopping，睇返陳太IG，果然陳太有打卡。

■廣東新歌《這種年紀》，東東笑言正因唔怕老先夠膽唱。

■東東昨日出席演唱會記招，透露已邀請C AllStar成員King做嘉賓，到時齊齊捽碟Jam歌。

陳曉東因疫情已有兩年多冇返過香港，因為出廣東歌《這種年紀》，及為10月舉行的首個戶外騷做準備而回歸。他笑指老婆王妤嫻為目及住佢亦有同行。而剛滿47歲的他仍未出現中年發福，他指老婆較他更fit，更笑言老婆發憤操靚body全因本報的一次陳年報道。可能太耐冇用廣東話做訪問，東東全程keep住興奮講笑mode，仲爆笑稱自己忙做訪問，而老婆就用佢張信用卡努力shopping，咪以為佢呻呀，其實晒緊幸福。採訪：杜杜 攝影：譚志光東東跟太太王妤嫻和兩個囡囡陳芷霖（Kathelyn）和陳芷怡（Katheryn）近年定居北京，以往他會經常返港探媽咪，東東坦言真係好掛住，「喺北京冇人同我講廣東話嘛！我淨係教小朋友講核突嘢，佢哋呢啲年紀係鍾意講食屎嗰啲，o依家全屋人都用廣東話叫我大佬，好好笑！」剛踏入47歲的東東，心態同外型都完全唔似將近半百，新歌《這種年紀》好似話中有話，「原本歌詞有多啲無奈，寫到好唏噓，好似我就嚟退休咁，哈哈！」東東承認心態上想轉變，想跳出舒適圈，「以前我可能唔敢唱呢個主題，大家睇社交網覺得我好後生，係咪專登扮到好細呢？我諗呢個主題幾得意，就同填詞人陳詠謙講咁寫，證明我唔驚咪唱囉！」歌曲主題夠膽試新嘢，東東連10月首個戶外演唱會，也跟2019年的第一次紅館Show做法好唔同，「上次自己寫晒rundown，今次我大概度咗個框架，再由導演寫，想唱多啲廣東歌，多啲集體回憶同新意，會將啲歌重新編排，因為想同觀眾一齊玩，互動多啲。」主動提供老婆行蹤9月3日牛一的東東表示保養方法就是做住家男人，減少應酬就可以少飲酒捱夜兼可常做運動，他又自爆太太較他操得更fit，原來全靠本報一篇陳年報道激勵，「上次返嚟，畀你哋影咗佢，明明冇第三胎，話佢疑似有第三胎，嬲到佢呢！老公着到咁有型，佢着到咁，跟住佢碌咗我幾多卡你知唔知呀？！哈哈！碌爆晒啲卡，之後佢好努力keep，瘦返晒梗係唔肯生第三胎。」問東東想唔想再做爸爸，愛妻號的他就交陳太決定，仲繼續爆太太今次有陪他返港，繼續狂碌卡，「o依家碌緊啦！你以為我喺度做訪問，佢喺屋企等緊我煮飯呀？！好難嘞！你去海港城捕佢啦！實撞到佢！我出嚟之前佢問我張卡係咪冇限額，我話得啦！哈哈！」不過東東事後兜返，因為難得返港，加上好多朋友都是9月之星，陳太主力是幫他買禮物。囡囡私人數學老師東東一提太太就好興奮，講到分別七歲及六歲的囡囡亦一樣停唔到口，「佢哋好乖，太太亦都好識持家，所有嘢都係佢搞晒。」雖然有傭人幫手，但東東讚老婆所有囡囡的事都親力親為，而他就主力檢查功課兼任數學補習老師，「數學係我強項，屋企有電子黑板，我會寫個乘數表出嚟，食緊飯我都會問佢哋，譬如五、七，佢哋答三十五，我會再反過嚟七、五，乘數表係口訣加概念，點解我要食住飯嚟問？就係唔想佢哋數，要直接講出嚟。」東東教數學好認真，檢查功課發現做得唔好會全部擦晒，但他強調絕非虎爸，會讓小朋友遊戲時遊戲，「我會佻皮啲，叫佢哋星期日唔好練琴，要玩、陪我行街，仲叫老婆暑假唔好安排佢哋上咁多堂，帶佢哋去三亞睇海豚，我鍾意帶佢哋親身去睇。」