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泳兒怕凍當男友係暖包

2022-09-10 列印
■泳兒想在演唱會上唱新歌，所以正趕錄新歌。
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泳兒昨日主持剪綵儀式，現場播放她新歌《18部半》MV，她坦言MV在室內、外都有取景，雖不怕熱和曬，但好怕凍，笑言夏天開冷氣會攬住男友當暖包。將於10月2日開演唱會的她坦言，今次是轉暗黑系列曲風後的首個騷，特別緊張。

早前炎明熹因確診新冠肺炎而取消原定演出，問泳兒會否擔心開騷前不小心中招？她說：「都驚，近期身邊很多人確診了，我這段期間會戴兩個口罩！」更戲稱後備方案係找替身代唱。演唱會和《聲夢2》決賽撞期，泳兒希望當晚開完騷能趕及見證學員的成果。
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