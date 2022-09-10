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姜麗文遊日本 餐餐食好嘢

2022-09-10 列印
■林奕匡孖葉巧琳組隊參與職安問答比賽。
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林奕匡（Phil）、姜麗文（Lesley）、葉巧琳昨日出席職安問答比賽。身為歌手的Phil稱經常夜瞓，做音樂時還會影響聽覺，故每次經過嘈的地方都會迴避，至於在家會否因音樂太大聲而被老婆投訴，他笑言會戴耳機寫歌或睇籃球賽：「唔好話嘈住屋企人，你都唔想隔籬投訴嘛。」

Lesley剛由日本拍完旅遊節目回港，曬黑不少兼肥了6磅，笑說：「女人乜Size都靚，如果去日本唔增肥就好失敗！（一日食幾餐？）正常三餐，但全部食好嘢，一啲好難訂位嘅餐廳都去到，真係好幸福。」雖然好開心，但她坦言好掛住老公和愛犬：「去咗14日，日日都同老公視訊傾偈。」■姜麗文去完日本肥咗又黑咗。
■姜麗文去完日本肥咗又黑咗。
■眾人在職安方面都有不少認知。
■眾人在職安方面都有不少認知。
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